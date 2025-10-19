Ряд мер для волгоградских предпринимателей заработает с 1 ноября





С 1 ноября для волгоградских предпринимателей вступит в силу ряд изменений, направленных на оптимизацию взаимодействия бизнеса с государственными органами. Об этом рассказал 19 октября член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Нововведения предполагают усиление цифровизации налогового администрирования, внедрение новых механизмов взыскания долгов, обновление форматов документов и запуск отраслевых пилотных проектов по маркировке продукции.

Одним из главных изменений станет полное прекращение приема обращений в свободной форме через операторов электронного документооборота (ЭДО) по телекоммуникационному каналу (ТКС). Уже со следующего месяца заявления в свободной форме будут приниматься через личный кабинет Федеральной налоговой службы (ФНС) или «Госуслуги».

- Кроме того, важно знать и о том, что Федеральная налоговая служба вводит обновленную форму требований об уплате задолженности. В новой форме добавлены следующие элементы: отдельная строка, указывающая срок уплаты, QR-код для быстрой идентификации документа, прямая ссылка на сервис разъяснений, - пояснил Говырин.

Бухгалтерам компаний будет необходимо обновить регламенты работы с требованиями об уплате долгов, а IT-специалистам — протестировать системы на обработку новых форматов документов.

Кроме того, с 1 ноября также начнется добровольный эксперимент по маркировке дизель- и газопоршневых генераторных установок, двигателей внутреннего сгорания, синхронных генераторов и подшипников для производителей и дистрибьюторов, который продлится до августа 2026 года.

- В целом ноябрь 2025 года станет переходным периодом к более детальной и цифровой модели налогового администрирования. Государственные органы стремятся ускорить процесс перевода взаимодействия компаний с ФНС исключительно в онлайн-формат и упростить структуру требований для оперативного реагирования. Для бизнеса эти изменения не являются усложнением, а скорее повышением значимости внимательности к деталям. Одно пропущенное уведомление может привести к блокировке средств или наложению штрафа, - считает депутат ГД.

Парламентарий посоветовал предпринимателям наладить регулярный мониторинг состояния единого налогового счета (ЕНС), обновить внутренние регламенты и IT-процессы, разграничить личные и корпоративные финансовые потоки, а также тщательнее отслеживать выход федеральных и региональных нормативных актов.