Волгоградцы могут увидеть без бинокля комету Lemmon





Комету Lemmon (C/2025 A6) могут увидеть волгоградцы невооруженным глазом без бинокля. Об этом рассказал РИА Новости 19 октября крымский астроном Александр Якушечкин.

— То есть комета видна невооруженным взглядом в местах, свободных от засветки. И будет доступна для съемки на смартфоны в «ночном» режиме, — уточнил ученый.

Яркость кометы днем ранее стала падать, но на данный момент снова набрала яркость до 4,5 звездной величины. Также специалисты отмечают в объекте высокий уровень активности в его хвосте.

В последний раз небесное тело приближалось к Солнцу около 1350 лет назад. При этом следующее приближение кометы к звезде ожидается лишь через 1154 года.