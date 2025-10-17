В Волжском арестованы молодые люди, забившие насмерть безногого ветерана СВО





17 октября Волжский городской суд избрал меру пресечения двум местным жителям Иманову и Будагову, забившим до смерти ветерана СВО. Молодые люди совершили преступление 12 октября, зная, что боец лишился стоп правой и левой ноги и не сможет дать им отпор.





Перед этим они с бывшим военнослужащим совместно распивали напитки в квартире, однако внезапно возник конфликт. Подозреваемые нанесли мужчине 10 ударов руками и ногами по голове и туловищу, но этого им показалось недостаточно.

- Используя носок, поместили в него металлический предмет по типу рыболовного грузила, соорудив тем самым хлыст по типу «нагайки», которым Иманов нанес не менее 10 ударов в область головы, туловища и конечностей военнослужащего, а затем, взяв обрешетку, нанес ею не менее 3 ударов в область головы и туловища лежащему на полу потерпевшему, после чего покинул квартиру, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

В результате от полученных травм ветеран скончался в период с 12 на 13 октября от закрытой черепно-мозговой травмы.

По факту убийства СУ СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Подозреваемые в его совершении задержаны. Решением Волжского городского суда они помещены в СИЗО до 14 декабря 2025 года.

Фото и видео: объединённая пресс-служба судов Волгоградской области