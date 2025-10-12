Болельщики и футболисты почтили память экс-игрока «Ротора» Максима Бондаренко





В эти минуты на «Волгоград Арене» начался матч 14-ого тура Первой лиги - «Ротор» сегодня, 12 октября, принимает «Черноморец». Перед началом игры болельщики и футболисты почтили минутой молчания память безвременно ушедшего экс-нападающего сине-голубых Максима Бондаренко, которого накануне похоронили в Волгограде.



Болельщики, получившие незабываемые эмоции от недавней игры сборных России и Ирана, все же соскучились по домашним матчам сине-голубых. «Ротор» последние четыре игры провел на выезде, так что встреча со зрителями была долгожданной.



Волгоградцы по традиции активно рисовали плакаты в поддержку любимой команды и были в предвкушении начала игры, перед которой автограф-сессию провели заслуженные ветераны волгоградского футбола - Владимир Файзулин, Игорь Суровикин и Сергей Кузнецов. Некоторые болельщики пришли буквально за два часа до игры, чтобы занять очередь, сфотографироваться с кумирами и получить заветный автограф.



Напомним, сине-голубые до матча располагались в верхней части таблицы - на шестом месте с 22 очками. «Моряки» занимают 12-ю позицию и имеют 15 очков в активе.











