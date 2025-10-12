Первый тайм матча «Ротора» и «Черноморца» закончился нулевой ничьей

Счет в матче после первой половины не удалось открыть никому из соперников. На перерыв игроки «Ротора» и «Черноморца» ушли со счетом 0:0.
Хозяева начали матч активно. В первой десятиминутке сине-голубые могли несколько раз поразить ворота гостей. Но затем соперники волгоградцев встряхнулись и игра выровнялась. Моменты забить гол были у каждой команды, однако пока никому не удалось довести дело до результата.
Напомним, перед началом матча болельщики и футболисты почтили память экс-игрока волгоградского клуба Максима Бондаренко. Он умер на 45-м году жизни.