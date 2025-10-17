Происшествия

В Волгограде очевидцы засняли жёсткое ДТП с перевёртышем на пр. Жукова

Происшествия 17.10.2025 12:19
17.10.2025 12:19


17 октября в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Авария случилась днём на перекрёстке пр. Жукова и ул. Карла Либкнехта. Последствия свидетели запечатлели на фото.

По информации очевидцев, один из участников аварии получил удар в бок, перевернулся и отлетел к обочине. Судя по опубликованным кадрам, машина получила существенные повреждения. На месте работает пожарный расчёт.

- По предварительной информации, на перекрёстке пр. Жукова и ул. Карла Либкнехта в 11:24 столкнулись Kia Rio и Lada Granta. В результате аварии пострадавших нет, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.


Отметим, на текущий момент все обстоятельства ДТП устанавливаются Госавтоинспекцией. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», проезд по пр. Жукова ограничен. На перекрёстке образовался затор из автомобилей.

Фото: Жесть Волгограда / t.me

