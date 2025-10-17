Консультации УФНС получили за один день 2,4 тыс. волгоградцев





В Волгоградской области 16 октября в налоговых инспекциях и отделениях МФЦ состоялся День открытых дверей для налогоплательщиков-физических лиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении ФНС России, в этот день за консультациями по вопросам уплаты имущественных налогов и НДФЛ обратились порядка 2400 человек.

Разъяснения по налогам за 2024 год – ставки налогов, порядок и сроки уплаты, льготы по налогам в конкретном муниципальном образовании и порядок их предоставления – получили налогоплательщики, у которых есть обязанность по уплате НДФЛ, а также владельцы недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств.

– Всем желающим в день обращения сотрудники инспекций дали пояснения по информации, содержащейся в налоговом уведомлении, помогли воспользоваться сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на компьютерах общего доступа, а также предоставили логин и пароль для подключения к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», – сообщили в УФНС России по Волгоградской области.

В рамках Дней открытых дверей налогоплательщикам Волгоградской области вручены сводные налоговые уведомления на сумму около 8,1 млн рублей.

Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц и НДФЛ за 2024 год – не позднее 1 декабря 2025 года.