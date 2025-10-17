



Сегодня, 17 октября, глава региона Андрей Бочаров передал вдове погибшего на СВО Михаила Подшибякина золотую звезду Героя РФ. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, капитан был посмертно награжден за мужество и отвагу при выполнении боевых задач.

На церемонии также присутствовали мама Надежда Георгиевна и его близкие родственники.

— Ваш сын, Ваш муж был и навсегда останется настоящим офицером, настоящим человеком, настоящим героем, который погиб, до конца выполнив свой воинский долг, — обратился к маме и супруге Михаила Подшибякина губернатор Андрей Бочаров. — Имя Героя России Михаила Ивановича Подшибякина, золотом высеченное здесь, на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области, навсегда останется в истории России, в истории Волгоградской области. Для нас сегодня большая честь по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина передать вашей семье золотую звезду Героя Российской Федерации.

Награду передали вдове Героя — Анастасии Подшибякиной.





— Мой супруг был патриотом нашей страны, он мужественно защищал нашу Родину. Спасибо родителям за такого прекрасного сына, он навсегда останется в наших сердцах, в нашей памяти, — отметила Анастасия Подшибякина.

Напомним, на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы представлены имена наших земляков — Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, кавалеров орденов Славы трех степеней, кавалеров орденов Трудовой Славы трех степеней, Героев Российской Федерации, Героев Труда Российской Федерации, почетных граждан города-героя Волгограда и Волгоградской области. Имя Михаила Подшибякина также высечено на этих стенах, оно навсегда войдет в историю Волгоградской области.

Фото: администрация Волгоградской области