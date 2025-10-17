В Волгограде жильцы послевоенного дома замерзают из-за нехватки сварщиков у УК





В Красноармейском районе Волгограда трехэтажный дом на проспекте Столетова не получает отопление из-за нехватки сварщиков в управляющей компании ООО «ВСК».

- Дом старый, трубы все уже пора либо менять, либо ремонтировать. Наша управляющая компания ООО «ВСК» не позаботилась об этом и не подготовила коммуникации для обогрева нашего дома. В связи с чем выяснилось, что в третьем подъезде образовался порыв. На наши обращения в диспетчерской ответили, что сварщика нет и не будет, соответственно тепла тоже не будет, - рассказала информагентству жительница дома Юлия.

Что делать в сложившейся ситуации собственники не знают. По их словам, в управляющей компании жильцов лишь призывают набраться терпения.

Редакция информагентства обратилась в диспетчерскую службу управляющей организации с просьбой рассказать о перспективах подачи тепла в МКД. Специалисты подтвердили, что знают об отсутствии коммунального ресурса в доме №26, однако поделать пока, с их слов, ничего не могут.

- Для подачи отопления нужны сварочные работы. На данный момент сварщика нет. Сроки проведения работ не известны, - подчеркнули в диспетчерской УК ООО «ВСК».

Жители многоквартирного дома №26 по проспекту Столетова просят администрацию Красноармейского района обратить внимание на проблему и посодействовать в ее решении.

Напомним, в Волгограде действует многоканальный телефон единого диспетчерского центра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Получить консультацию или сообщить о проблемах горожане могут, позвонив по номеру (8442) 333-134.

Фото: Яндекс Карты