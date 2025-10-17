В Волгограде 2-летняя девочка доставлена в больницу после ДТП с BMW





17 октября в Красноармейском районе Волгограда два легковых автомобиля не поделили участок пр. Героев Сталинграда. Авария произошла поздним вечером у остановки общественного транспорта «Бульвар Энгельса». Её последствия очевидцы засняли на видео.





- В 21:19 напротив дома № 39 по пр. Героев Сталинграда произошло столкновение автомашин BMW и «ВАЗ-2112», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, удар пришёлся отечественному автомобилю в правый бок. В результате произошедшего два пассажира машины, в числе которых 2-летняя девочка, были доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливает Госавтоинспекция.

Фото и видео: Волгоград Красноармейский / t.me