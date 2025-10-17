



Заместитель главы администрации Дубовского района Волгоградской области привлечен к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, 23 июля местный житель обратился в муниципалитет по вопросу предоставления мер социальной поддержки в связи с гибелью сына. Организовать работу должен был замглавы, который курирует вопросы бюджетного финансирования. Однако же, чиновник перенаправил обращение в другие инстанции и не оповестил об этом отца погибшего участника спецоперации.

Уточняется, что обращение мужчины, потерявшего на СВО сына, руководитель спустил в пенсионный фонд, в центр соцзащиты и военному комиссару Городищенского и Дубовского районов.

Не получив ответа на свое обращение от администрации района, заявитель обратился с жалобой в прокуратуру.

- По итогам проверки прокуратурой в отношении заместителя главы было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи чиновник привлечён к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, - сообщила представитель прокуратуры.