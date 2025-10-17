Солдат-срочник из Ростова умер на дежурстве возле Кремля





16 октября в Москве на Соборной площади Кремля во время несения дежурства скончался 19-летний призывник из Ростова-на-Дону. Как сообщает сетевое издание «Привет-Ростов», трагедия произошла ранним утром.

Причиной смерти молодого человека могла стать остановка сердца. Точно все обстоятельства теперь предстоит установить правоохранительным органам.

Отметим, по данным журналистов, солдат-срочник не имел серьёзных заболеваний. По крайней мере, во время медкомиссии были выявлены лишь небольшие проблемы с ногами. Совсем недавно призывник отметил свой день рождения. Последний раз он выходил на связь с родителями всего за несколько дней до гибели – 12 октября. Тогда парень сетовал на сильную усталость от нарядов. Он был единственным ребёнком в семье.

Фото из архива ИА «Высота 102»