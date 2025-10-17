В Дубовском районе Волгоградской области появится красивый пруд с осетрами, карпами и сазанами, которых можно будет ловить. Длина водоема составит 50 метров, ширина – 25 метров. Этот живописный уголок на просторах степи создает известный волгоградский предприниматель Михаил Грачев на базе оленьей фермы. Вокруг водоема он планирует высадить лес с сотнями деревьев и создать «город-сад» для жителей и гостей региона.

О перспективах развития степной территории и превращении ее в эко-парк мечты рассказал сам предприниматель в своем Телеграм-канале. По словам Михаила Грачева, большой пруд глубиной четыре с половиной метра станет центральным звеном территории.

– Хотел бы, чтобы приезжающие на ферму гости могли там оставаться с ночевкой после экскурсии. Такой запрос у нас уже есть, – пояснил предприниматель.

Фото: из архива V102.RU