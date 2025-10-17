Фронотовик Виктор Тупиков скончался в Волгограде на 99-м году жизни

В Волгограде на 99-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Волгограда Виктор Владимирович Тупиков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Владимирович родился 30 июля 1927 года в селе Красный Яр Молотовского района Сталинградской области. В 1944 году в 17-летнем возрасте был призван в армию, окончил курсы снайперов, нес службу в войсках госбезопасности, сражался во Львовской области с бандами украинских националистов.

После войны он продолжил службу в Вооруженных Силах СССР, стоял на страже западных границ и на Дальнем Востоке, отстаивая интересы государства в Монголии.

В 1979 году, завершив службу, Виктор Тупиков вернулся в Волгоград в звании подполковника. Проработал почти четверть века в школе № 115 преподавателем истории и военного дела.

За заслуги Виктор Владимирович награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отличие в охране государственной границы СССР», «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени, орденом Отечественной войны 2 степени и др. Также за многолетнюю педагогическую деятельность Виктор Тупиков отмечен почетным знаком «Отличник народного просвещения».

В этом году Виктору Владимировичу была вручена награда «Почетный гражданин города-героя Волгограда».

Фото: администрация Волгограда