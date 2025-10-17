Приехали, когда в УК уже спали: рабочие Концессий согрели волгоградцев в замерзающих домах на Землянского





В Волгограде сотрудники «Концессий теплоснабжения» на старте отопительного сезона стараются как можно оперативнее решать проблемы жителей домов, до сих пор не получающих тепло. Как уже сообщало ИА «Высота 102», все котельные в городе находятся в рабочем режиме с 13 октября, а теплоноситель подается ко всем домам без исключения. Если отопления в квартирах нет, аварийные ситуации, как правило, выявляются на сетях, которые обслуживают управляющие организации. Но даже в таких случаях специалисты Концессий не отказывают волгоградцам в помощи.

В качестве показательной можно привести ситуацию, в которой оказались жители двух МКД на ул. Землянского. Проживающие здесь горожане обратились в редакцию ИА «Высота 102» 16 октября днем с просьбой придать огласке тот факт, что дома – №№3 и 5 – до сих остаются без отопления, в то время, как прилегающие МКД уже получают ресурс. Информацию корреспонденты информагентства передали в пресс-службу «Концессий теплоснабжения».

Как выяснилось, ресурс к этим двум домам давно подается. Однако же в компании оперативно установили, что тепло не заходит в здания из-за не открытых задвижек, доступ к которым оказался заблокирован скопившейся в колодце воды.

– Бригада «Концессий теплоснабжения» дополнительно обследует данные сети, – обещали в компании.





По сообщению волгоградцев, проблема была устранена тем же вечером.

– Вчера вечером, в 22:00, когда уже надежд никаких не было, приехали ребята из «Концессии теплоснабжения». Им хватило 20 минут, чтобы открыть задвижки, – сообщают волгоградцы, в квартиры которых вечером 16 октября наконец стало подаваться тепло.

Подчеркнем, что проблему с затопленным колодцем и закрытыми задвижками должна была и могла решить оперативно управляющая компания, обслуживающая дома. Для этого нужно было всего-навсего откачать воду. Однако обращения в УК, по словам волгоградцев, были безрезультатными. Аварийная бригада Концессий оказалась куда отзывчивей.