Под Волгоградом на саратовской трассе два человека погибли в ДТП с грузовиком

17 октября в Дубовском районе Волгоградской области произошла жуткая авария. Иномарка на полном ходу врезалась в гружённую фуру. Последствия ДТП очевидцы засняли на видео.
Судя по опубликованным кадрам, легковой автомобиль лишился части кузова. На месте работают правоохранительные органы.
- В 06:25 на 573 км ФАД «Сызрань – Саратов – Волгоград» произошло столкновение автомобилей «Hyundai Accent» и КАМАЗ, - прокомментировали аварию в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, по данным Госавтоинспекции, ещё до прибытия медиков на месте скончались водитель и пассажир иномарки.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Видео: Волгоград / t.me