Общество

Под Волгоградом на саратовской трассе два человека погибли в ДТП с грузовиком

Общество 17.10.2025 10:24
0
17.10.2025 10:24


17 октября в Дубовском районе Волгоградской области произошла жуткая авария. Иномарка на полном ходу врезалась в гружённую фуру. Последствия ДТП очевидцы засняли на видео.



Судя по опубликованным кадрам, легковой автомобиль лишился части кузова. На месте работают правоохранительные органы.

- В 06:25 на 573 км ФАД «Сызрань – Саратов – Волгоград» произошло столкновение автомобилей «Hyundai Accent» и КАМАЗ, - прокомментировали аварию в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.


Отметим, по данным Госавтоинспекции, ещё до прибытия медиков на месте скончались водитель и пассажир иномарки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: Волгоград / t.me

