



В Калачёвском районе Волгоградской области суд привлёк к уголовной ответственности директора ООО «Береславское КХ». Руководитель месяцами не выплачивал зарплату сотрудникам, а средства организации расходовал по своему усмотрению. Вмешаться в ситуацию пришлось СК и прокуратуре.

Как выяснилось, задолженность по зарплате перед работниками предприятия достигла 700 тыс. рублей, при этом следователи выяснили, что финансы регулярно поступали на счета компании. В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело. При этом сам подозреваемый свою вину не признал.

Отметим, решением суда за полную невыплату зарплаты директору грозит штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован. Как ранее сообщала редакция, на дорогостоящий автомобиль фигуранта наложен судебный арест.