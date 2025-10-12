В Волгограде женщину госпитализировали после поездки в троллейбусе №10а





В Дзержинском районе Волгограда на перекрёстке ул. Жигулёвской и ул. Исторической водитель троллейбуса №10а вынужден был применить экстренное торможение. В результате ДТП далеко не все пассажиры смогли устоять на своих двоих. Одной из женщин потребовалась медицинская помощь.

- В 11:50 водитель, управляя троллейбусом, напротив дома № 181 «Д» по ул. Историческая допустил падение пассажира, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранительных органов, пострадавшая пассажирка была госпитализирована в больницу каретой скорой помощи.

Фото из архива ИА «Высота 102»