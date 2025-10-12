СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ против волгоградцев





12 октября Следком сообщил о начале расследования очередных эпизодов военных преступлений, совершённых вооружёнными силами Украины против мирного населения России. Следователям предстоит в том числе дать оценку и атакам, совершённым с помощью БПЛА против жителей Волгограда.

- По информации органов исполнительной власти, в Волгоградской области вследствие падения обломков вражеского дрона в Волгограде пострадал мужчина. Следственный комитет Российской Федерации установит детали произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц, - подчеркнули в пресс-службе правоохранительного органа.

Напомним, 11 октября в Волгоградской области в ходе налёта были сбиты 19 БПЛА самолётного типа. В результате атаки на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада были частично выбиты стекла. Ранения получил пожилой мужчина.

