В Волжском началась подтопка соцобъектов





В Волжском Волгоградской области продолжается поэтапный запуск отопления. По информации местных властей, по заявкам руководства учреждений тепло уже подаётся в 15 детских садов и в 9 школ. Также началась подтопка 38% медорганизаций. На очереди пуск теплоносителя ещё в 14 детских образовательных учреждений.

В пресс-службе мэрии отдельно подчёркивают, что основная масса потребителей начнёт получать коммунальную услугу с 16 октября, однако и тогда батареи потеплеют далеко не у всех.

- После начала подачи батареи могут нагреваться не сразу. Процесс заполнения системы и ее регулировки занимает до пяти дней, - подчеркнули в администрации.

Отметим, на финишном этапе пуска отопления горожане, в случае отсутствия тепла, могут пожаловаться в управляющие организации.