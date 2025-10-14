Общество

Погода на Покров предсказала волгоградцам малоснежную и суровую зиму

Общество 14.10.2025 14:24
Сегодня православные христиане отмечают день Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник непереходящий – по старому стилю он отмечался 1 октября, а по новому – 14 октября.

Как сообщили V102.RU в Волгоградской епархии, праздник установлен в честь чудесного явления Богоматери во Влахернском храме и избавления Константинополя от нашествия захватчиков. Произошло это событие в 910 году.

– Этот праздник – исконно русский, глубоко укоренившийся в памяти славянских народов, – отметили в епархии.


Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы в храме. Праздничные службы проходят вечером 13 октября и утром 14-го. 

Отметим, что с праздником Покрова связаны и многочисленные народные приметы, по которым наши предки предсказывали, какой, возможно, будет зима.

Так, к примеру, солнечная погода и отсутствие на Покров снега означало, что его не будет до декабря. Если листья на деревьях не облетели, то стоит ждать сильных морозов. Также характер зимы угадывали и по птицам – если журавли улетели до Покрова, то ждали холодную зиму, после - мягкую.


Также учитывалось и направление ветра. Если ветер дует с востока или запада — жди суровую зиму, если с юга — мягкую, если с севера — снежную. Сегодня, отметим, в Волгограде дует западный ветер. Также в городе на Волге солнечно и большинство деревьев еще не скинули свою листву. Если верить приметам, то зима в Волгограде будет малоснежная и суровая.

Фото: Геннадий Гуляев

