При взрыве боеприпаса под Волгоградом погибли 35-ти и 36-летний мужчины





В прокуратуре Волгоградской области взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) по факту гибели двух человек в пос. Степной Ленинского.

- Согласно имеющимся данным, вечером 10 октября 2025 года при проведении разбора боеприпасов, предварительно полученных в результате незаконных поисковых работ, на месте происшествия погибли мужчины в возрасте 36-ти и 35-ти лет, 48-летний мужчина госпитализирован, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.



Напомним, СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели двоих человек. В состоянии стресса в больницу №7 доставлены трое детей в возрасте полутора, четырех и одиннадцати лет. Их жизни ничего не угрожает.



В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили также о пожаре в поселке Степной, где загорелись гараж и автомобиль.





