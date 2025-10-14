Общество

«Ушёл в свой день рождения»: в Волгограде скончался бывший командир 20-й дивизии Николай Акимов

Общество 14.10.2025 13:04
В Волгограде в свой день рождения после продолжительной болезни скончался бывший командир 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии Николай Акимов. Как сообщили V102.RU в общественной организации «Генералы Волгограда», 13 октября Николаю Акимову исполнилось 69 лет.

- 13-го утром мы его поздравляли, он уже чувствовал себя неважно. Вечером его не стало, - сообщили V102.RU в общественной организации. 

Николай Акимов был членом общественной организации «Генералы Волгограда». Он родился 13 октября 1956 года. Вся его жизнь была связана с воинской службой.

В 1977-1984 гг. - командовал мотострелковым подразделением Среднеазиатского военного округа.

В 1988-1992 гг. - начальник штаба отдельной мотострелковой Берлинской бригады, командир мотострелкового полка Западной группировки войск.

В 1992-1997 гг. – заместитель командира 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии. 

В 1997-1998 гг. – командир 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии. 

В 1998-1999 гг. - командир дивизии Краснознаменного Тихоокеанского флота в Чукотском автономном округе.

В 2000-2007 гг. – военный комиссар Брянской области.

В 2007-2009 гг. – военный комиссар Ярославской области.

Николай Акимов – участник операций по ликвидации осетино-ингушского конфликта в 1992 году. В 1994-1995 годах - участник контртеррористической операции в Чеченской республике.

Награжден орденом «За личное мужество» и орденом «Мужество», медалью «За боевые заслуги». Имеет 17 правительственных и ведомственных наград.

Николай Акимов будет похоронен на Новом Ворошиловском кладбище в Волгограде 16 октября.

Выражаем соболезнования семье Николая Акимова.

Фото предоставлено организацией «Генералы Волгограда»

Коллаж V102.RU


