СК: двое погибли от взрыва боеприпаса под Волгоградом

Несколько часов назад в одном из частных домовладений посёлка Степной Ленинского района произошёл хлопок, в результате которого погибли два человека, еще один получил травмы и был госпитализирован. По данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
По предварительным данным, инцидент произошел в гараже, расположенном на территории домовладения. Причиной случившегося могла стать детонация боеприпаса, вероятно, обнаруженного в ходе незаконных поисковых работ. По сведениям очевидцев, погибшие мужчины, один из которых хозяин дома, разбирали снаряд, чтобы впоследствии сдать его в пункт приема металлолома.
Ранее V102.RU сообщало, что в больницу №7 госпитализируют троих детей в возрасте 11,4 и полутора лет. Их жизни ничто не угрожает – у детей острая реакция на стресс. В больницу Фишера Волжского транспортируют также пострадавшего 48-летнего мужчину. Его состояние уточняется.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что в поселке Степной Ленинского района горел гараж и автомобиль на площади 24 квадратных метров. Сообщение о происшествии поступило в 17-12 ч. Горение ликвидировали в 17:40. В ведомстве подтвердили гибель двоих мужчин. Причину пожара установят специалисты испытательной пожарной лаборатории.