Расследования

СК: двое погибли от взрыва боеприпаса под Волгоградом

Расследования 10.10.2025 20:51
0
10.10.2025 20:51


Несколько часов назад в одном из частных домовладений посёлка Степной Ленинского района произошёл хлопок, в результате которого погибли два человека, еще один получил травмы и был госпитализирован. По данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По предварительным данным, инцидент произошел в гараже, расположенном на территории домовладения. Причиной случившегося могла стать детонация боеприпаса, вероятно,  обнаруженного в ходе незаконных поисковых работ.  По сведениям очевидцев, погибшие мужчины, один из которых хозяин дома, разбирали снаряд, чтобы впоследствии сдать его в пункт приема металлолома. 

Ранее V102.RU сообщало, что в больницу  №7 госпитализируют троих детей в возрасте 11,4 и полутора лет. Их жизни ничто не угрожает – у детей острая реакция на стресс. В больницу Фишера Волжского транспортируют также пострадавшего 48-летнего мужчину. Его состояние уточняется.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что в поселке Степной Ленинского района горел гараж и автомобиль на площади 24 квадратных метров. Сообщение о происшествии поступило в 17-12 ч.  Горение ликвидировали в 17:40. В ведомстве подтвердили гибель двоих мужчин. Причину пожара установят специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.10.2025 21:11
Расследования 10.10.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 14:30
Расследования 10.10.2025 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 10:48
Расследования 10.10.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 10:44
Расследования 10.10.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 10:20
Расследования 10.10.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2025 18:05
Расследования 09.10.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2025 16:21
Расследования 09.10.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2025 15:14
Расследования 09.10.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 16:22
Расследования 08.10.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 14:47
Расследования 08.10.2025 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 14:35
Расследования 08.10.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 13:23
Расследования 08.10.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 10:00
Расследования 08.10.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 19:31
Расследования 07.10.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 19:19
Расследования 07.10.2025 19:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:07
Сборная России со счетом 2:1 обыграла Иран в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:56
Есть два рекорда: на матч России и Ирана в Волгограде пришли 42387 зрителейСмотреть фотографии
21:35
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность во время матча России и ИранаСмотреть фотографии
21:11
При взрыве боеприпаса под Волгоградом погибли 35-ти и 36-летний мужчиныСмотреть фотографии
20:51
СК: двое погибли от взрыва боеприпаса под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:47
Под Волгоградом от взрыва боеприпаса пострадали трое детейСмотреть фотографии
20:32
Под Волгоградом взорвался боеприпас: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
20:26
Группа «СерьгА» исполнила свои хиты для болельщиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:08
Матч России и Ирана стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
19:58
Болельщик от души сплясал под хит Куртурковой на «Волгоград Арене»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:48
В Волгоград доставили чудотворную икону Божией МатериСмотреть фотографии
19:24
В России с 26 октября возобновит работу аэропорт Платов в РостовеСмотреть фотографии
18:44
Силовики со спецназом ловили на дорогах Волгограда мигрантов в автоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
В ЦПКиО Волгограда выкопают 370 зеленых насаждений ради фонтанаСмотреть фотографии
18:06
Очереди выстроились на «Волгоград Арене» за два часа до матча сборных России и ИранаСмотреть фотографии
17:45
Перед матчем России и Ирана на «Волгоград Арену» запустили собакСмотреть фотографии
17:21
Чадящий завод и свалки: Экосовет с Ириной Соловьевой разбирался в проблемах ФроловоСмотреть фотографии
17:10
Под Волгоградом в ДТП с КАМАЗом разбился насмерть водитель BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
16:27
Новым главой Елани стал директор спортшколы Юрий ГригорьевСмотреть фотографии
15:50
Сафонов в матче России и Ирана будет носить повязку с изображением «Родины-матери»Смотреть фотографии
15:42
Врачи сообщили состояние детей, пострадавших в страшной аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:37
На пр. Университетском в Волгограде на час перекроют движениеСмотреть фотографии
15:18
Жителям Волгоградской области повысят прожиточный минимум в 2026 году: смотрим, кому и на сколькоСмотреть фотографии
14:30
Сломалось лезвие: неадекват набросился с ножом на водителя такси под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:29
Матч России и Ирана в Волгограде: все о программе, транспорте и правилах доступа на стадионСмотреть фотографии
13:12
Житель Саратова пытался заживо сжечь рабочего в МКДСмотреть фотографии
13:05
«Это вредительство!»: волгоградцы после гибели женщины в ДТП требуют вырубить кусты на Первой продольнойСмотреть фотографии
12:35
РФС предупредил о возможных проблемах с интернетом во время матча России и ИранаСмотреть фотографии
12:21
В Ростове разгорается скандал из-за сноса ипподрома ради нового ЖКСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде 86% МКД получили теплоСмотреть фотографии
 