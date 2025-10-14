



Житель Нижегородской области лишился своего BMW в Волгограде. Иномарку, сообшает ИА «Высота 102», отобрали у мужчины судебные приставы.

По информации ГУФССП России по Волгоградской области, своего авто нижегородец лишился на посту ДПС в Кировском районе областного центра.

– Сотрудники Кировского районного отделения судебных приставов Волгограда по поручению нижегородских коллег арестовали и изъяли автомобиль BMW, принадлежащий жителю Нижнего Новгорода, – сообщили, в частности, в волгоградском управлении.

Как выяснилось, водитель умудрился на территории родного региона 262 раза нарушить Правила дорожного движения, получив такое же количество штрафов ГИБДД. Однако, оплачивать их он не торопился и накопил долг в размере 850 тысяч рублей.





Изъятый волгоградскими приставами автомобиль пришлось арестовать и поместить на стоянку. Нижегородец вынужденно стал пешеходом, так как необходимой суммы у него при себе не оказалось.

– Сотрудники органа принудительного исполнения составили акт описи и ареста имущества с изъятием. Автомобиль направлен на ответственное хранение. В данный момент транспортное средство готовят к оценке и реализации, – уточняют волгоградские приставы.

Фото, видео: ГУФССП России по Волгоградской области