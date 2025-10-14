В России ветеранов СВО бесплатно переобучают новым специальностям





В России 400 ветеранов специальной военной операции по защите Донбасса осваивают новые специальности. Благодаря помощи государства бойцы смогут получит востребованные в гражданской жизни профессии.

- Подготовка организована по 360 самым востребованным специальностям на рынке труда. Среди приступивших к обучению есть 400 участников специальной военной операции. Они находятся в зоне особого внимания, — приводит слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на совещании с Михаилом Мишустиным ТАСС.

Отметим, ранее в мае 2025 года правительство по поручению Владимира Путина разработало план повышения уровня трудоустройства ветеранов СВО. В целом, включая рядовых россиян, до конца года переобучение охватит 104 тыс. человек. Уже одобрены 112 тыс. заявок, 72 тыс. человек приступили к занятиям.