Синоптики предупредили волгоградцев о надвигающихся морозах





На предстоящей неделе волгоградцев ожидает очередная волна похолодания. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, понижение температуры начнётся 13 октября и к ночи вторника достигнет отметки в -5 ºC.

13 октября в регионе ожидаются небольшие дожди. Ветер будет юго-западный: ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Возможны порывы до 15-20 м/с. Ночью температура опустится до +5...+10ºC, при прояснении до +2ºC. Днём воздух прогреется до +12...+17ºC. При этом на севере региона столбик термометра не поднимется выше +7...+12ºC.

14 октября в отдельных районах возможны кратковременные дожди. При этом в целом по области существенные осадки не ожидаются. Ветер будет по-прежнему юго-западный: 4-9 м/с ночью и 8-13 м/с днём. Температура продолжит понижение. В ночное время она опустится до +4...+9ºC, а при прояснении и вовсе перешагнёт нулевую отметку вплоть до -2ºC. В дневной период будет +9...+14ºC.

15 октября продолжатся небольшие и кратковременные дожди. Ветер прогнозируется ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью опустится до +1...+6ºC, с понижением до 0...-5ºC при прояснении. Днём же воздух прогреется до +8...+13ºC.

Отметим, на фоне похолодания Гидрометцентр ещё на сутки продлил в регионе жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра. Сильные порывы задержатся в Волгоградской области вплоть до 19:00 13 октября.