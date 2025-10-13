В Волгограде и области на новой неделе начнет пропадать ТВ-сигнал

В Волгоградской области на новой неделе – с 13 по 19 октября – возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. Об этом жителей региона предупредили в филиале РТРС.
Уточняется, что временные сбои в работе радио и ТВ-сигнала на территории Волгограда в указанный период могут быть связаны с солнечной интерференцией – когда радиоволны Солнца перебивают сигналы спутников связи.
Во всех остальных случаях тишина на ТВ и радио будет связана с проведением профилактических работ. Это произойдет в следующих населенных пунктах:
- Жирновск (радио) – 15 октября – 07:00 - 10:00
- Красноярский (ТВ) – 16 октября – 10:00 - 16:00
- Лобакин (ТВ) – 15 октября – 09:00 - 15:00
- Мирный (ТВ) – 14 октября – 10:00 - 16:00
- Новоаннинский (ТВ, радио) – 14 октября – 10:00 - 16:00
- Новониколаевский (ТВ) – 16 октября – 16:00
- Образцы (ТВ) – 15 октября – 10:00 - 16:00
- Островская (ТВ) – 16 октября – 10:00 - 16:00
- Палласовка (ТВ, радио) – 15 октября – 09:00 - 15:00
- Суровикино (ТВ, радио) – 14 октября – 09:00 - 15:00
- Тормосин (ТВ) – 17 октября – 10:00 - 16:00