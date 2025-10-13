Общество

В Волгограде и области на новой неделе начнет пропадать ТВ-сигнал

Общество 13.10.2025 06:33
В Волгоградской области на новой неделе – с 13 по 19 октября – возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. Об этом жителей региона предупредили в филиале РТРС.

Уточняется, что временные сбои в работе радио и ТВ-сигнала на территории Волгограда в указанный период могут быть связаны с солнечной интерференцией –  когда радиоволны Солнца перебивают сигналы спутников связи.

Во всех остальных случаях тишина на ТВ и радио будет связана с проведением профилактических работ. Это произойдет в следующих населенных пунктах:

  • Жирновск (радио) – 15 октября – 07:00 - 10:00
  • Красноярский (ТВ) – 16 октября – 10:00 - 16:00
  • Лобакин (ТВ) – 15 октября – 09:00 - 15:00
  • Мирный (ТВ) – 14 октября – 10:00 - 16:00
  • Новоаннинский (ТВ, радио) – 14 октября – 10:00 - 16:00
  • Новониколаевский (ТВ) – 16 октября – 16:00
  • Образцы (ТВ) – 15 октября – 10:00 - 16:00
  • Островская (ТВ) – 16 октября – 10:00 - 16:00
  • Палласовка (ТВ, радио) – 15 октября – 09:00 - 15:00
  • Суровикино (ТВ, радио) – 14 октября – 09:00 - 15:00
  • Тормосин (ТВ) – 17 октября – 10:00 - 16:00

 

