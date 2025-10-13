В Волгограде и области на новой неделе начнет пропадать ТВ-сигнал





В Волгоградской области на новой неделе – с 13 по 19 октября – возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. Об этом жителей региона предупредили в филиале РТРС.

Уточняется, что временные сбои в работе радио и ТВ-сигнала на территории Волгограда в указанный период могут быть связаны с солнечной интерференцией – когда радиоволны Солнца перебивают сигналы спутников связи.

Во всех остальных случаях тишина на ТВ и радио будет связана с проведением профилактических работ. Это произойдет в следующих населенных пунктах: