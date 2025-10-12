Общество

Волгоградские коммунальщики за 9 месяцев схлопотали 310 штрафов на 36,8 млн рублей

В Волгоградской области управляющие компании, несмотря на внимание контролирующих структур, упрямо продолжают нарушать законодательство. По данным Госжилнадзора, за 9 месяцев 2025 года обслуживающие организации, а также ресурсоснабжающие компании схлопотали 310 штрафов общим объёмом 36,8 млн рублей.

Среди наиболее частых нарушений: несоблюдение лицензионных требований управления МКД, правил содержания и ремонта домов, нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Отметим, только лишь в сентябре проверяющие 33 раза оштрафовали 24 УК и ТСЖ за разного рода недостатки обслуживания. Суммарный размер месячных штрафов превысил 3,3 млн рублей.

Лента новостей

18:52
Синоптики предупредили волгоградцев о надвигающихся морозахСмотреть фотографии
17:59
«Ротор» дома выиграл у «Черноморца» со счетом 2:0Смотреть фотографии
17:34
«Нас не заменит никакой искусственный интеллект»: молодой почтальон из Фролово — о том, почему пришел в профессию и решил остаться в ней навсегдаСмотреть фотографии
17:24
12127 зрителей насчитали на матче «Ротора» и «Черноморца»Смотреть фотографии
17:08
Первый тайм матча «Ротора» и «Черноморца» закончился нулевой ничьейСмотреть фотографии
16:44
Волгоградские коммунальщики за 9 месяцев схлопотали 310 штрафов на 36,8 млн рублейСмотреть фотографии
16:05
Болельщики и футболисты почтили память экс-игрока «Ротора» Максима БондаренкоСмотреть фотографии
15:11
Под Волгоградом задержали пенсионера, вскрывшего грудь 57-летнему знакомомуСмотреть фотографии
14:22
«Скорость достигла экстремального уровня»: учёные РАН вновь сулят землянам магнитную бурюСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде женщину госпитализировали после поездки в троллейбусе №10аСмотреть фотографии
12:56
«Не все вспомнят даже дату полёта Гагарина»: астроном посетовал на низкий уровень знаний волгоградцевСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде задержан бородач, отрабатывавший «кунг-фу» на детской площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
«Теперь дело за УК»: в мэрии Волгограда сообщили о подаче тепла во все МКДСмотреть фотографии
10:42
В Москве наградили гидротехника из Волгоградской области Кайрата КалелгалиеваСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде и области отменили режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
09:34
Для людей или для галочки? Волгоградцы жалуются на вышедшие из строя на остановках таблоСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области введён режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:27
В небе над Россией за ночь ликвидированы 32 БПЛАСмотреть фотографии
06:28
В Волгоградской области на высылку мигрантов потратят 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
21:29
Три желтых уровня погодной опасности прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:00
В райцентре Волгоградской области открыли народный памятник участникам СВОСмотреть фотографии
20:17
«Володя пытался плыть»: родные пропавшего под Волгоградом рыбака надеются на чудоСмотреть фотографии
19:29
«Ротор» примет «Черноморец» в Волгограде 12 октябряСмотреть фотографии
18:56
«Было жалко не деньги, а себя»: жертва мошенников из Волгограда - о схеме обмана, поиске виновных и страхе признать ошибкуСмотреть фотографии
18:14
Отопительный сезон в Волжском начнется только 16 октябряСмотреть фотографии
17:30
Ведущие компании Волгоградской области поздравили ИА «Высота 102» с днем рожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:52
В Волгограде учеников пострадавшей от обломков БПЛА школы переведут в лицейСмотреть фотографии
15:54
«Многие семьи уже распались»: священник из Волжского рассказал о нахлынувшей в 90-е моде на венчаниеСмотреть фотографии
15:36
На юге Волгограда подсчитывают ущерб от разбитых окон после атаки БПЛАСмотреть фотографии
14:54
Права одного не должны нарушать прав других: юрист Денис Прозоров – о Telegram-«сериале» отца-блогера в гимназии №1 ВолгоградаСмотреть фотографии
 