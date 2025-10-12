



В Волгоградской области управляющие компании, несмотря на внимание контролирующих структур, упрямо продолжают нарушать законодательство. По данным Госжилнадзора, за 9 месяцев 2025 года обслуживающие организации, а также ресурсоснабжающие компании схлопотали 310 штрафов общим объёмом 36,8 млн рублей.

Среди наиболее частых нарушений: несоблюдение лицензионных требований управления МКД, правил содержания и ремонта домов, нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Отметим, только лишь в сентябре проверяющие 33 раза оштрафовали 24 УК и ТСЖ за разного рода недостатки обслуживания. Суммарный размер месячных штрафов превысил 3,3 млн рублей.