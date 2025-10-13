В Волжский на сутки доставят чудотворную икону Феодоровской Божией Матери

14 октября в Волжском встретят икону Феодоровской Божией Матери. Верующие смогут поклониться святыне в течение одних суток в Соборном храме Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Чудотворный образ будет доступен с 16:00 14 октября и до 16:00 15 октября.
Отметим, как ранее сообщала редакция, 10 октября икону встретили в Волгограде. Она была привезена в областной центр на самолёте. Один из древнейших на Руси чудотворных образов пробудит в регионе до 20 октября.
Фото: Волгоградская епархия / vk.ru