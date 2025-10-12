Общество

Бастрыкин поручил СК заняться аварийной дорогой к хутору Столяров под Волгоградом

12.10.2025 20:00
12 октября председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался дорогой жизни к хутору Столяров Быковского района Волгоградской области. Сельчане пожаловались руководителю, что местные чиновники махнули на них рукой и многие годы уклоняются от обязанности по ремонту асфальтового полотна.

- На протяжении длительного времени автодорога, ведущая в населенный пункт, находится в непригодном состоянии: отсутствует асфальтовое покрытие, при выпадении осадков полотно размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В результате местные жители не имеют возможности беспрепятственно добраться до социально значимых объектов, проезд к домовладениям спецтранспорта затруднен, — сообщили в Следкоме.

Уставшие безрезультатно оббивать пороги местных властей хуторяне обратились в интернет-приёмную председателя СК РФ.

Отметим, в ближайшее время следователям предстоит провести процессуальную проверку, изучив бездействие чиновников на признаки халатности, а также состава других уголовных правонарушений. О результатах работы региональному СК предстоит доложить в Москву. Проверка находится на контроле центрального аппарата следственного органа.

Фото: Следком

