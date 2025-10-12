Общество

«Нас не заменит никакой искусственный интеллект»: молодой почтальон из Фролово — о том, почему пришел в профессию и решил остаться в ней навсегда

Общество 12.10.2025 17:34
0
12.10.2025 17:34


Профессию почтальона кто-то назовет отнюдь не мужской. Да и не современной. Но именно здесь, в почтовом отделении, житель Фролово Никита Моисеев ощутил себя на своем месте. Он не стремится в большие города и не грезит высокими должностями, искренне радуясь утреннему объезду родного сердцу уголка. Свою историю молодой мужчина рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».

Электрик по профессии, Никита Моисеев успел поработать в разных местах, но быстро ощутил, что это дело ему не по душе. Пять лет назад 22-летний фроловчанин искал новую работу, но, оказалось, что работа нашла его сама. В морозный день опоздавший на автобус юноша зашел погреться в почтовое отделение и почти случайно спросил: «А нет ли у вас свободных вакансий?».

- Вакансия была. Меня взяли на испытательный срок, и, по правде говоря, я думал, что эта работа будет временной, - улыбается Никита Моисеев. – Но вскоре я проникся к ней всей душой. Какое-то время моя мама тоже работала на почте, и я очень отчетливо помню, как после уроков в начальной школе бежал к ней в отделение. Думал ли я тогда, что свяжу свою жизнь с этой профессией? Конечно, нет.


Выгоняя на улицу свой велосипед, молодой почтальон колесит по знакомым до сантиметра улочкам. Там его действительно ждут – поговорить, позвать на чай, а иногда и попросить о бытовых услугах.

- Местные жители сначала удивлялись, ведь до меня они ни разу не видели молодого почтальона – мужчину, - вспоминает Никита. – Но я очень быстро схожусь с людьми, поэтому никаких проблем в общении у нас не возникало. Знаете, почтальон в области – это не просто человек, который приносит газеты, платежки и пенсию. Это и собеседник, и хороший психолог. Лично я не могу просто так отдать бумаги и закрыть за собой дверь. Всегда поговорю, послушаю – одни поделятся проблемой, другие - радостью. Пожилые люди действительно ждут человека, с которым можно просто пообщаться.

Кто-то скажет, что бесконечные встречи и разговоры ведут к выгоранию, а он, почтальон с пятилетним стажем, возразит: именно общение с людьми стало для него одним из главных плюсов профессии.

- Узнавая о моей должности, некоторые знакомые удивляются: вроде бы не совсем мужская работа. А я не вижу в этом ничего удивительного. Планирую остаться в родном краю и продолжить работу на почте. Конечно, я бывал в крупных городах России, но не чувствовал себя там своим. Мне нравится спокойный и размеренный ритм нашего населенного пункта, где каждый знает каждого. Да и большая карьера нужна не всем, ведь часто в погоне за званиями и должностями люди просто теряют себя и уже не понимают, чего им вообще нужно для счастья.


За время работы Никита Моисеев не раз задумывался о том, что в мире стремительно развивающихся технологий его профессия может попросту исчезнуть. Однако, по мнению молодого мужчины, электронная машина никогда не станет полноценной заменой живому, понимающему и чувствующему настроение людей человеку.

- Я рассуждал, что когда-то нам на смену могут прийти роботы, - признает Никита Моисеев. – Но мне бы не хотелось, чтобы профессия ушла навсегда. Почтальон – это живой человек. И как бы стремительно ни менялась жизнь, он нужен людям. Может, в этом сумасшедшем ритме жизни, где человек так часто ощущает себя одиноким, нужен даже больше, чем когда-либо прежде.

Фото Никиты Моисеева и их архива V102.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.10.2025 18:52
Общество 12.10.2025 18:52
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 16:44
Общество 12.10.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 15:11
Общество 12.10.2025 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 14:22
Общество 12.10.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 12:56
Общество 12.10.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 11:56
Общество 12.10.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 11:04
Общество 12.10.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 10:42
Общество 12.10.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 10:03
Общество 12.10.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 08:23
Общество 12.10.2025 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 07:27
Общество 12.10.2025 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2025 06:28
Общество 12.10.2025 06:28
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 21:00
Общество 11.10.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 18:56
Общество 11.10.2025 18:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 18:14
Общество 11.10.2025 18:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:52
Синоптики предупредили волгоградцев о надвигающихся морозахСмотреть фотографии
17:59
«Ротор» дома выиграл у «Черноморца» со счетом 2:0Смотреть фотографии
17:34
«Нас не заменит никакой искусственный интеллект»: молодой почтальон из Фролово — о том, почему пришел в профессию и решил остаться в ней навсегдаСмотреть фотографии
17:24
12127 зрителей насчитали на матче «Ротора» и «Черноморца»Смотреть фотографии
17:08
Первый тайм матча «Ротора» и «Черноморца» закончился нулевой ничьейСмотреть фотографии
16:44
Волгоградские коммунальщики за 9 месяцев схлопотали 310 штрафов на 36,8 млн рублейСмотреть фотографии
16:05
Болельщики и футболисты почтили память экс-игрока «Ротора» Максима БондаренкоСмотреть фотографии
15:11
Под Волгоградом задержали пенсионера, вскрывшего грудь 57-летнему знакомомуСмотреть фотографии
14:22
«Скорость достигла экстремального уровня»: учёные РАН вновь сулят землянам магнитную бурюСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде женщину госпитализировали после поездки в троллейбусе №10аСмотреть фотографии
12:56
«Не все вспомнят даже дату полёта Гагарина»: астроном посетовал на низкий уровень знаний волгоградцевСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде задержан бородач, отрабатывавший «кунг-фу» на детской площадкеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
«Теперь дело за УК»: в мэрии Волгограда сообщили о подаче тепла во все МКДСмотреть фотографии
10:42
В Москве наградили гидротехника из Волгоградской области Кайрата КалелгалиеваСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде и области отменили режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
09:34
Для людей или для галочки? Волгоградцы жалуются на вышедшие из строя на остановках таблоСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области введён режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:27
В небе над Россией за ночь ликвидированы 32 БПЛАСмотреть фотографии
06:28
В Волгоградской области на высылку мигрантов потратят 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
21:29
Три желтых уровня погодной опасности прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:00
В райцентре Волгоградской области открыли народный памятник участникам СВОСмотреть фотографии
20:17
«Володя пытался плыть»: родные пропавшего под Волгоградом рыбака надеются на чудоСмотреть фотографии
19:29
«Ротор» примет «Черноморец» в Волгограде 12 октябряСмотреть фотографии
18:56
«Было жалко не деньги, а себя»: жертва мошенников из Волгограда - о схеме обмана, поиске виновных и страхе признать ошибкуСмотреть фотографии
18:14
Отопительный сезон в Волжском начнется только 16 октябряСмотреть фотографии
17:30
Ведущие компании Волгоградской области поздравили ИА «Высота 102» с днем рожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:52
В Волгограде учеников пострадавшей от обломков БПЛА школы переведут в лицейСмотреть фотографии
15:54
«Многие семьи уже распались»: священник из Волжского рассказал о нахлынувшей в 90-е моде на венчаниеСмотреть фотографии
15:36
На юге Волгограда подсчитывают ущерб от разбитых окон после атаки БПЛАСмотреть фотографии
14:54
Права одного не должны нарушать прав других: юрист Денис Прозоров – о Telegram-«сериале» отца-блогера в гимназии №1 ВолгоградаСмотреть фотографии
 