«Нас не заменит никакой искусственный интеллект»: молодой почтальон из Фролово — о том, почему пришел в профессию и решил остаться в ней навсегда





Профессию почтальона кто-то назовет отнюдь не мужской. Да и не современной. Но именно здесь, в почтовом отделении, житель Фролово Никита Моисеев ощутил себя на своем месте. Он не стремится в большие города и не грезит высокими должностями, искренне радуясь утреннему объезду родного сердцу уголка. Свою историю молодой мужчина рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».

Электрик по профессии, Никита Моисеев успел поработать в разных местах, но быстро ощутил, что это дело ему не по душе. Пять лет назад 22-летний фроловчанин искал новую работу, но, оказалось, что работа нашла его сама. В морозный день опоздавший на автобус юноша зашел погреться в почтовое отделение и почти случайно спросил: «А нет ли у вас свободных вакансий?».

- Вакансия была. Меня взяли на испытательный срок, и, по правде говоря, я думал, что эта работа будет временной, - улыбается Никита Моисеев. – Но вскоре я проникся к ней всей душой. Какое-то время моя мама тоже работала на почте, и я очень отчетливо помню, как после уроков в начальной школе бежал к ней в отделение. Думал ли я тогда, что свяжу свою жизнь с этой профессией? Конечно, нет.





Выгоняя на улицу свой велосипед, молодой почтальон колесит по знакомым до сантиметра улочкам. Там его действительно ждут – поговорить, позвать на чай, а иногда и попросить о бытовых услугах.

- Местные жители сначала удивлялись, ведь до меня они ни разу не видели молодого почтальона – мужчину, - вспоминает Никита. – Но я очень быстро схожусь с людьми, поэтому никаких проблем в общении у нас не возникало. Знаете, почтальон в области – это не просто человек, который приносит газеты, платежки и пенсию. Это и собеседник, и хороший психолог. Лично я не могу просто так отдать бумаги и закрыть за собой дверь. Всегда поговорю, послушаю – одни поделятся проблемой, другие - радостью. Пожилые люди действительно ждут человека, с которым можно просто пообщаться.

Кто-то скажет, что бесконечные встречи и разговоры ведут к выгоранию, а он, почтальон с пятилетним стажем, возразит: именно общение с людьми стало для него одним из главных плюсов профессии.

- Узнавая о моей должности, некоторые знакомые удивляются: вроде бы не совсем мужская работа. А я не вижу в этом ничего удивительного. Планирую остаться в родном краю и продолжить работу на почте. Конечно, я бывал в крупных городах России, но не чувствовал себя там своим. Мне нравится спокойный и размеренный ритм нашего населенного пункта, где каждый знает каждого. Да и большая карьера нужна не всем, ведь часто в погоне за званиями и должностями люди просто теряют себя и уже не понимают, чего им вообще нужно для счастья.





За время работы Никита Моисеев не раз задумывался о том, что в мире стремительно развивающихся технологий его профессия может попросту исчезнуть. Однако, по мнению молодого мужчины, электронная машина никогда не станет полноценной заменой живому, понимающему и чувствующему настроение людей человеку.

- Я рассуждал, что когда-то нам на смену могут прийти роботы, - признает Никита Моисеев. – Но мне бы не хотелось, чтобы профессия ушла навсегда. Почтальон – это живой человек. И как бы стремительно ни менялась жизнь, он нужен людям. Может, в этом сумасшедшем ритме жизни, где человек так часто ощущает себя одиноким, нужен даже больше, чем когда-либо прежде.

Фото Никиты Моисеева и их архива V102.ru