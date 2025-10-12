



9 октября в Волгограде экоактивисты засняли очередной грузовик, который, по их свидетельству, мог перевозить строительные отходы. Самосвал загрузился в Дзержинском районе и вывалил на территории дачного товарищества. На всём пути неравнодушные горожане снимали автомобиль на видео.







- Загрузка произошла по адресу: ул. Курская, д. 26, далее содержимое было перевезено в СНТ «40 лет Октября» и вывалено напротив участка № 22. Сброс прямо напротив жилого участка — издевательство над дачниками, — говорится в сообщении Telegram-канала «Экология Волгограда».

Отметим, по данным экологов, сброс отходов на территории СНТ — отработанная схема промышляющих здесь коммерсантов. По их данным, ранее они уже наблюдали подобные случаи, в том числе и по вывозу грунта с бетонными элементами с ул. Курской. Собранные материалы переданы для правовой оценки в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.