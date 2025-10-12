«Скорость достигла экстремального уровня»: учёные РАН вновь сулят землянам магнитную бурю





12 октября Земля вновь окажется в эпицентре геомагнитного шторма. По информации учёных РАН, орбитальная группировка уже фиксирует усиление солнечного ветра до экстремальных отметок. Всплеск связан с достижением нашей планеты недавнего выброса на Солнце.

- Планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры. На графике видно, как скорость солнечного ветра резко пошла вверх с полуночи до 13:00 и уже превысила красную линию – отсечку, отделяющую очень высокие скорости от экстремально высоких. Исходя из того, как всё складывается, сегодня будет ещё 2 оповещения. В течение 3-4 часов – про начавшиеся магнитные бури, и ближе к тёмному времени суток в центральной части страны – про полярные сияния, - сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По информации специалистов, выброс добрался до Земли раньше расчётного времени. Согласно предыдущим моделям, своего пика геомагнитные возмущения достигнут в ночь с 12 на 13 октября. В этот период ожидается слабая магнитная буря в 5 баллов. При этом, судя по обновлённым данным прогноз мощности надвигающейся магнитной бури будет уже в ближайшие часы пересмотрен в сторону увеличения.

Отметим, также учёные поделились мониторингом солнечной активности. В настоящее время на Солнце сформировался новый протуберанец рекордных размеров. Если он оторвётся от светила в ближайшее время, то должен пройти мимо нашей планеты, однако если задержится на несколько дней, ближе к концу недели землянам может ожидать очередная бьющая рекорды магнитная буря.

Фото из архива ИА «Высота 102»