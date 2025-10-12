Под Волгоградом задержали пенсионера, вскрывшего грудь 57-летнему знакомому





В Быковском районе Волгоградской области полицейские по горячим следам разыскали мужчину, вскрывшего грудь своему знакомому. Предполагаемым преступником оказался 68-летний пенсионер. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили медики, к которым в тяжёлом состоянии поступил пострадавший.

- Потерпевший совместно со своим 68-летним знакомым распивал спиртные напитки. В процессе застолья между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый взял нож и нанес им удары в область грудной клетки потерпевшего, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время решается вопрос о помещении пенсионера в СИЗО.