Астраханцы приступили к прокладке путей для осетров и белуги





В Астраханской области заранее началась подготовка к рыбоводному сезону. Как сообщает Арбуз, Каспийский филиал «Главрыбвод» уже готовит каналы для прохождения по ним весной рыбы.

Для проведения работ по углублению каналов, расширению их и уборке нанонсного грунта был заключен контракт с подрядной организацией. Уточняется, что по каналам весной 2026 года пройдет не только рыба частиковых пород, но и ставшие редкими для Волги виды – белуга и осетр.

Проведение работ по подготовке водных путей контролирует комиссия, в сотаве которой представители «Главрыбвода» и Росрыболовства.

– На данный момент рыбохозяйственная мелиорация ведется на двух объектах. Первый – Обжоровский канал-рыбоход. Он расположен в нижней зоне дельты Волги на территории Володарского района Астраханской области. Начинается он выше границ Астраханского биосферного заповедника. Протяженность данного канала 43 километра. Второй объект – Старо-Иголкинский канал-рыбоход. Он также находится в Володарском районе, имеет протяженность 14,5 километров, – уточняют астраханские журналисты.

Фото: Каспийский филиал «Главрыбвод»