«Не все вспомнят даже дату полёта Гагарина»: астроном посетовал на низкий уровень знаний волгоградцев





Еще несколько десятилетий назад практически каждый волгоградец мог без запинки назвать имена знаменитых космонавтов и указать дату запуска первого искусственного спутника Земли. Сегодня же не все из горожан вспомнят о дне, когда Юрий Гагарин отправился в космос. К таким неутешительным выводам приходят жители, увлечённые загадочным и не до конца изученным космическим миром. О новых тенденциях, возвращении в школу курса астрономии и пользе художественных фильмов корреспонденты ИА «Высота102» поговорили с организатором волгоградского астроклуба Кириллом Егоровым.

Отработав в планетарии более десяти лет, Кирилл Егоров не раз замечал колоссальную разницу в знаниях людей разных поколений.

- Познания о космосе у людей в целом слабые. У кого-то они и вовсе базируются на коротких видео из сети, которые вряд ли кто-то проверял на достоверность, - говорит Кирилл Егоров. - Например, многие не знают дату запуска первого искусственного спутника Земли и даже не могут ответить на вопрос, когда именно Юрий Гагарин полетел в космос. Удивительно, но мало кто с ходу может назвать по порядку и планеты Солнечной системы. К слову, различия в познаниях у людей разных поколений прослеживаются очень хорошо. Достаточно зрелые волгоградцы, как правило, слышали о Копернике и Галилее, знают, кто первым вышел в открытый космос. А вот большая часть современных родителей и их детей такой информацией, увы, не обладают. Встречаются и приятные исключения, но в этом случае люди сами интересуются темой астрономии.





В художественных фильмах о захватывающих космических приключениях Кирилл Егоров не видит никакого вреда для дилетантов. И хотя в картинах существует немало выдумок, сам сюжет может «заразить» смотрящего новой темой, уверен волгоградец.

- Художественные фильмы о космосе привлекают внимание людей к тому, что находится за пределами Земли, и, безусловно, в этом их положительная роль. Да, в них может быть много выдумок, но на то они и художественные. Эти самые вымыслы кого-то заставят задуматься – а правда ли? Тогда-то он заглянет в книги и, может быть, проникнется этой темой так, как ею в свое время прониклись мы, - рассуждает автор астрономического телеграм- канала "Звездный суп".

Волгоградец убежден, что на помощь самообразованию следует прийти и возвращенному в школьную программу курсу астрономии.

- Астрономия формирует мировоззрение, основанное на объективных данных о Земле, других планетах, звёздах, галактиках, в целом, о Вселенной. А мировоззрение у нас закладывается с раннего возраста. Около десяти лет астрономия была обязательным предметом, но, как показала практика, далеко не все педагоги смогли по-настоящему захватить и заинтересовать детей. По моим субъективным наблюдениям, эта история не принесла заметных плодов. Преподавателей астрономии следует готовить более основательно, а не просто ставить им в расписание лишний предмет, - настаивает Кирилл Егоров.





Впрочем, сделать первый шаг к изучению космоса можно уже сейчас – всего лишь взглянув на ночное небо.

- Даже невооружённым глазом на небе можно увидеть много интересного, - увлеченно рассказывает мужчина. - Более того, при наблюдении за метеорными потоками не нужны ни бинокли, ни телескопы. Обычным глазом за городом наблюдается и Млечный Путь. Или в эти дни с вечера и всю ночь прекрасно видно рассеянное скопление Плеяды, а также Гиады, в гуще которых проецируется Альдебаран - ярчайшая звезда созвездия Тельца. После полуночи поднимается яркий Орион, и без оптики заметно в этом созвездии туманность - место появления новых звёзд. 21 октября будет пик метеорного потока Ориониды. Лучшее время наблюдения начинается после 22:00. В час возможно увидеть десятка два “падающих звёзд”. Астрономы всего мира следят и за кометой Леммон. Она достигнет наибольшей яркости накануне 1 ноября. У кометы вечерняя видимость, и лучше наблюдать её в бинокль или в телескоп с небольшим увеличением. Возможно, на пике яркости ее хвост будет заметен и без дополнительного оборудования.

Фото Павла Мирошкина и Геннадия Гуляева