В Волгограде задержан бородач, отрабатывавший «кунг-фу» на детской площадке

Общество 12.10.2025 11:56
11 октября в Советском районе Волгограда на территории ЖК «Видный» задержан стеснительный бородач с походкой Шварценеггера, отрабатывающий на детской площадке приёмы неизвестного боевого искусства, похожие на элементы «кунг-фу». Мужчина повредил малые архитектурные формы и некоторые растения. Происходящее засняла одна из камер уличного наблюдения.



Судя по опубликованным кадрам, первой жертвой бойца стала мусорная урна. Мужчина тремя ударами ногой практически нокаутировал железную ёмкость на ножках, однако в последний момент он заметил приближающуюся женщину. Ненужный свидетель вынудил бородача остановить тренировку и, как ни в чём не бывало, неспеша, вальяжно и преисполнено гордостью прошагать к детскому городку.

Переждав, когда прохожие удалятся, мужчина вновь взялся за своё, покалечив несколько малых архитектурных форм, после чего накинулся на молодые деревья. Однако последние мастерски уклонились от ударов, едва не навешав в ответ своему обидчику. После чего мужчина всё же вынужден был от них отстать.

Неадекватное поведение бородача вынудило местных жителей обратиться в полицию. Прибывший наряд задержал борца.

- 11 октября 2025 года в 22:20  в отдел полиции Советского района Волгограда поступило сообщение о том, что во дворе дома №2 по улице Бармянцева мужчина совершает противоправные действия. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали 30-летнего жителя Кировского района Волгограда, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении нарушителя возбуждено дело об административном нарушении за мелкое хулиганство.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me

