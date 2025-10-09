Волгоградские пенсионеры могут получить право на налоговый вычет





Депутаты Госдумы предлагают предоставить пенсионерам, инвалидам и ветеранам право на налоговый вычет. Соответствующий законопроект 9 октября был направлен в Правительство РФ. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, в этом государство лишило пенсионеров такого права. Вместе с тем, подчеркнул он, часть пенсионеров не имеет иных доходов, кроме пенсий, пособий и процентов по вкладам.

– Но это тоже налогоплательщики, причём социально незащищенные, а значит, им должен быть доступен налоговый вычет, – уверен парламентарий. – Подготовлен к внесению в нижнюю палату и направлен на отзыв в кабмин законопроект, предоставляющий наиболее уязвимым категориям граждан право на социальные, имущественные налоговые вычеты.

В случае одобрения законопроекта пенсионеры смогут рассчитывать на налоговый вычет и подолгосрочным сбережениям при определении суммы налога по банковским процентам.