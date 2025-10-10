Бесплатные электрички назначили в день матча «Ротора» и «Черноморца»

Уже завтра, 10 октября, в Волгограде пройдет грандиозное спортивное событие – матч сборных России и Ирана. Но не успеют утихнуть эмоции от большого футбольного праздника, как в воскресенье, 12 октября на «Волгоград Арене» снова будет многолюдно – «Ротор» будет принимать «Черноморец».
Игра начнется в 16-00 ч, а после матча болельщики могут вернуться домой на двух дополнительных электричках, которые организует волгоградский клуб, причем проезд будет по традиции бесплатным.
Назначены два электропоезда: сообщением Краснооктябрьская – Шпалопропитка, который отправится с нижней платформы Мамаева кургана в 19.06 ч и прибудет на ст. Шпалопропитка 20.12. Состав проедет мимо Дворца спорта, ВолгоГРЭСа, завода имени Кирова и Лесобазы.
Электричка сообщением Волгоград-1 – Волжский отправится с верхней платформы Мамаева кургана в 18.48, а прибудет в Волжский в 19:26. Пригородный поезд также промчит мимо нескольких остановок - Бакинской, Поста 6 Км, Вишневой, Верхнезареченской.
Фото Приволжской железной дороги
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!