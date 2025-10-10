



Рабочие Волгоградской области встретят ноябрь трехдневными выходными, согласно утвержденному Правительством производственному календарю. Как сообщает ИА «Высота 102», отдыхать волгоградцам предстоит с 2 по 4 ноября включительно.

Однако, для того, чтобы получить возможность на отдых, жителям Волгоградской области, как и всем россиянам, придется отработать 1 ноября, которое выпадает в этом году на субботу.

Всего в ноябре 2025 года 19 рабочих дней и 11 выходных.

В декабре волгоградцы отработают на три дня больше, чем в ноябре, и отдохнут перед затяжными новогодними праздниками лишь 8 дней.

Текущий октябрь – самый ударный месяц в четвертом квартале. Волгоградцы отработают в общей сложности 23 дня и отдохнут восемь.

