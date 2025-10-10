Плоды «Золотой осени»: Волгоградская область наладила сотрудничество в сфере АПК на выставке в Москве

Волгоградская область, принимающая участие в московской выставке «Золотая осень-2025», заключила по итогам второго дня деловой программы пакет соглашений о сотрудничестве в сфере АПК.
Соглашения касаются развития селекции, семеноводства, племенного животноводства, мелиорации, совершенствования подготовки высококвалифицированных специалистов, расширения практики сельхозстрахования.
В частности, было подписано соглашение между комитетом сельского хозяйства Волгоградской области, Тимирязевским университетом и рассадным комплексом «Росток». Это партнерство важно в первую очередь с точки зрения создания импортозамещающего материала.
Также были достигнуты договоренности о сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским институтом племенного дела. Регион нацелен на совместную работу по формированию конкурентоспособной базы генетических ресурсов в племенном животноводстве на основе использования передовых биотехнологических методов.
В сфере агрострахования особенно важно соглашение, заключенное комитетом сельского хозяйства Волгоградской области с Союзом «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса — Национальный союз агростраховщиков».
Решению задач в сфере мелиорации поспособствует трехсторонний документ, подписанный облкомсельхозом, Волгоградским государственным аграрным университетом и обществом с ограниченной ответственностью «Билдинг Строй Гроуп». Также регион будет взаимодействовать с Национальной ассоциацией производителей оборудования и решений для мелиорации «Напор».
Между тем, деловые встречи, круглые столы и секции в рамках выставки продолжаются Представители руководства региона провели переговоры с учредителем ООО «Еланский сыродельный комбинат» Андреем Дахновичем. На ней поднимались вопросы реализации инвестпроекта по расширению линейки продукции предприятия. А с руководством Росрыбхоза обсуждались вопросы, касающиеся наращивания объемов производства аквакультуры в Волгоградской области.
Фото администрации Волгоградской области
Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»
