Общество

Всех выпускают и никого не впускают: около «Волгоград Арены» начали действовать ограничения на парковки

Общество 10.10.2025 08:24
0
10.10.2025 08:24


Утром 10 октября автомобилистов перестали пускать на парковки рядом с «Волгоград Ареной». А вот выехать с близлежащей к спортивному объекту территории можно без проблем. Между тем, как сообщает V102.RU, запрет на въезд к стадиону иногда  приводит к конфликтам между водителями, привыкшими здесь парковаться,  и охранниками, которые дежурят на въезде. 

Между тем, в ГУ МВД по Волгоградской области сегодня напомнили, что  с 8.00 до 23.00 10 октября ограничивается остановка и стоянка транспортных средств на парковочных площадках, прилегающих к ул. им. Маршала Крылова в границах пр. им. Ленина и Нулевой продольной магистрали.

Кроме того, с 23-59 час. 8 октября 2025 года по 00-00 час. 12 октября по территории Волгограда ограничивается передвижение грузового автомобильного транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т за исключением автомобилей, осуществляющих перевозку медикаментов и продуктов. 

Эти меры были введены в связи с сегодняшним матчем между сборными России и Ирана. 

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.10.2025 09:38
Общество 10.10.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 08:51
Общество 10.10.2025 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 08:05
Общество 10.10.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 07:21
Общество 10.10.2025 07:21
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 06:55
Общество 10.10.2025 06:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 06:45
Общество 10.10.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 06:34
Общество 10.10.2025 06:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 21:40
Общество 09.10.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 21:24
Общество 09.10.2025 21:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 20:51
Общество 09.10.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 20:34
Общество 09.10.2025 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 20:15
Общество 09.10.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 20:02
Общество 09.10.2025 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 19:19
Общество 09.10.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 18:43
Общество 09.10.2025 18:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:38
Водопроводное хозяйство Волгограда подготовили к зимеСмотреть фотографии
09:20
Под Волгоградом десятка врезалась в бетонный забор: трое погибшихСмотреть фотографии
09:17
Beeline Cloud представил комплексное решение для миграции и эксплуатации «1С» в защищенном облакеСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом на ремонт моста к хутору Рогачи «накинули» 4 млн рублейСмотреть фотографии
08:51
Плоды «Золотой осени»: Волгоградская область наладила сотрудничество в сфере АПК на выставке в МосквеСмотреть фотографии
08:24
Всех выпускают и никого не впускают: около «Волгоград Арены» начали действовать ограничения на парковкиСмотреть фотографии
08:05
Волгоградцы требуют приструнить автора Telegram-«сериала» о буднях гимназии №1Смотреть фотографии
07:54
Крупнейший ландшафтный пожар в Заволжье ликвидирован силами МЧССмотреть фотографии
07:21
Рабочая суббота и три выходных ожидают волгоградцев с первых чисел ноябряСмотреть фотографии
07:05
В России вступил в силу закон об упрощении присвоения воинских званийСмотреть фотографии
06:55
Волгоградцам из-за засухи продлили запрет на посещение лесаСмотреть фотографии
06:45
Два сочинских рейса задержались в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:34
Бесплатные электрички назначили в день матча «Ротора» и «Черноморца»Смотреть фотографии
06:09
Воды мало: для Волжской ГЭС установили новый режим сбросовСмотреть фотографии
23:53
Валерий Карпин оценил состояние поля на «Волгоград Арене» перед матчем России и ИранаСмотреть фотографии
21:40
Под Волгоградом увековечили память матросов БК-31Смотреть фотографии
21:24
В Волгоградской области за лето утонули 36 человекСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом удалось локализовать крупный пожар после шести часов тушенияСмотреть фотографии
20:34
Российские легенды футбола посетили оборонно-спортивный лагерь под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде коммерсанты законсервируют фонтаны за 9,6 млн рублейСмотреть фотографии
20:02
Под Волгоградом чиновник заплатит 5 тысяч за игнор проблемы ЖКХСмотреть фотографии
19:19
Военные и полиция с дронами ищут пропавшего в июне камышанинаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
На «Волгоград Арене» прошла открытая тренировка сборной России по футболуСмотреть фотографии
18:43
В Волгоградской области газифицировали еще один хуторСмотреть фотографии
18:05
Лежала 3 дня в позе «звездочки»: женщина неделю умирала после избиения мужем в селе Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:52
Под Волгоградом пожар в Волго-Ахтубинской пойме охватил 200 гаСмотреть фотографии
17:28
Минцифры опровергло фейк об отключении интернета в РоссииСмотреть фотографии
17:07
На вилле в Тайланде загадочно умер глава судоходной компании из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
«Ветер гонит к хутору»: под Волгоградом засняли жуткий пожар, бушующий в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
«Придаст сил и боевого духа»: футболисты сборной России прикоснулись к героической истории СталинградаСмотреть фотографии
 