Крупнейший ландшафтный пожар в Заволжье ликвидирован силами МЧС

Происшествия 10.10.2025 07:54
0
10.10.2025 07:54


В Волгоградской области сотрудники МЧС России ликвидировали крупнейший ландшафтный пожар на территории Среднеахтубинского района. Общая площадь возгорания составила более 200 гектаров. 

Напомним, что всего за сутки в Заволжье произошло три природных пожара, последний из которых стал наиболее масштабным, а тушение осложнялось сильными порывами ветра. Всего за два часа огонь распространила на два квадратных километра. 

При этом, как уточняли в ГУ МЧС России по Волгоградской области, для тушения пожара, за которым с тревогой наблюдали не только жители Среднеахтубинского района, но и Волгограда, было привлечено 8 единиц техники и 29 специалистов.  

Локализовать возгорание МЧС удалось лишь спустя шесть часов с момента поступления сигнала о нем. Полностью ликвидировать пожар в непростых погодных условиях специалисты смогли только к 01.29. 

Лента новостей

09:38
Водопроводное хозяйство Волгограда подготовили к зимеСмотреть фотографии
09:20
Под Волгоградом десятка врезалась в бетонный забор: трое погибшихСмотреть фотографии
09:17
Beeline Cloud представил комплексное решение для миграции и эксплуатации «1С» в защищенном облакеСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом на ремонт моста к хутору Рогачи «накинули» 4 млн рублейСмотреть фотографии
08:51
Плоды «Золотой осени»: Волгоградская область наладила сотрудничество в сфере АПК на выставке в МосквеСмотреть фотографии
08:24
Всех выпускают и никого не впускают: около «Волгоград Арены» начали действовать ограничения на парковкиСмотреть фотографии
08:05
Волгоградцы требуют приструнить автора Telegram-«сериала» о буднях гимназии №1Смотреть фотографии
07:54
Крупнейший ландшафтный пожар в Заволжье ликвидирован силами МЧССмотреть фотографии
07:21
Рабочая суббота и три выходных ожидают волгоградцев с первых чисел ноябряСмотреть фотографии
07:05
В России вступил в силу закон об упрощении присвоения воинских званийСмотреть фотографии
06:55
Волгоградцам из-за засухи продлили запрет на посещение лесаСмотреть фотографии
06:45
Два сочинских рейса задержались в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:34
Бесплатные электрички назначили в день матча «Ротора» и «Черноморца»Смотреть фотографии
06:09
Воды мало: для Волжской ГЭС установили новый режим сбросовСмотреть фотографии
23:53
Валерий Карпин оценил состояние поля на «Волгоград Арене» перед матчем России и ИранаСмотреть фотографии
21:40
Под Волгоградом увековечили память матросов БК-31Смотреть фотографии
21:24
В Волгоградской области за лето утонули 36 человекСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом удалось локализовать крупный пожар после шести часов тушенияСмотреть фотографии
20:34
Российские легенды футбола посетили оборонно-спортивный лагерь под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде коммерсанты законсервируют фонтаны за 9,6 млн рублейСмотреть фотографии
20:02
Под Волгоградом чиновник заплатит 5 тысяч за игнор проблемы ЖКХСмотреть фотографии
19:19
Военные и полиция с дронами ищут пропавшего в июне камышанинаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
На «Волгоград Арене» прошла открытая тренировка сборной России по футболуСмотреть фотографии
18:43
В Волгоградской области газифицировали еще один хуторСмотреть фотографии
18:05
Лежала 3 дня в позе «звездочки»: женщина неделю умирала после избиения мужем в селе Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:52
Под Волгоградом пожар в Волго-Ахтубинской пойме охватил 200 гаСмотреть фотографии
17:28
Минцифры опровергло фейк об отключении интернета в РоссииСмотреть фотографии
17:07
На вилле в Тайланде загадочно умер глава судоходной компании из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
«Ветер гонит к хутору»: под Волгоградом засняли жуткий пожар, бушующий в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
«Придаст сил и боевого духа»: футболисты сборной России прикоснулись к героической истории СталинградаСмотреть фотографии
 