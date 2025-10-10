Крупнейший ландшафтный пожар в Заволжье ликвидирован силами МЧС





В Волгоградской области сотрудники МЧС России ликвидировали крупнейший ландшафтный пожар на территории Среднеахтубинского района. Общая площадь возгорания составила более 200 гектаров.

Напомним, что всего за сутки в Заволжье произошло три природных пожара, последний из которых стал наиболее масштабным, а тушение осложнялось сильными порывами ветра. Всего за два часа огонь распространила на два квадратных километра.

При этом, как уточняли в ГУ МЧС России по Волгоградской области, для тушения пожара, за которым с тревогой наблюдали не только жители Среднеахтубинского района, но и Волгограда, было привлечено 8 единиц техники и 29 специалистов.

Локализовать возгорание МЧС удалось лишь спустя шесть часов с момента поступления сигнала о нем. Полностью ликвидировать пожар в непростых погодных условиях специалисты смогли только к 01.29.