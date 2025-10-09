В Волгоградской области за лето утонули 36 человек





В Волгоградской области за летний сезон на водоемах было зарегистрировано 49 происшествий на воде, в результате которых погибли 36 человек. Печальную статистику сообщили 9 октября на брифинге, посвященном итогам минувшего купального сезона.

Как отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов, основные причины трагедий на воде стало купание в запрещенных для этого местах, а также воздействие алкоголя.

— Ситуация осложняется небольшим количеством специально организованных мест отдыха на воде и их несвоевременным открытием. По факту в этом году в регионе работало всего 12 официальных пляжей. В Волгограде всего два. А окунуться в воду в жару хотят многие. В результате все случаи гибели людей в Волгоградской области произошли на диких пляжах. Поэтому увеличение количества организованных мест отдыха — самая эффективная мера обеспечения безопасности, — заключил Староверов.

Всего занятия по безопасности прошли в 188 школах, подготовлено 250 добровольных спасателей. По мнению специалистов, регион демонстрирует устойчивое снижение числа утонувших благодаря комплексной профилактической работе.