Два сочинских рейса задержались в аэропорту Волгограда





В аэропорту Волгограда утром 10 октября задерживается вылет двух рейсов в Сочи. Как сообщает ИА «Высота 102», перенос рейсов не связан с режимом работы волгоградской воздушной гавани – минувшей ночью аэропорт «Сталинград» работал в штатном режиме.

Самолеты авиакомпаний «Икар» и Nordwind Airlines совершат вылет в Сочи в 08.35 вместо 06.55 по расписанию.

По данным Росавиации, возобновляет работу и аэропорт в Краснодаре после дополнительных ограничений.

– Аэропорт готов к приему рейсов с 09:00 мск., – говорится в сообщении федерального агентства.