Под Волгоградом увековечили память матросов БК-31





В годовщину гибели бронекатера БК-31 на мемориальном комплексе «Россошки» состоялось торжественное открытие памятника на месте захоронения членов экипажа.

Как рассказали в военно-историческом музее «Наследие», ровно 83 года назад, 9 октября 1942 года, матросы бронекатера совершили последний бой на Волге. Весь экипаж затонул вместе со своим судном.





В мероприятии приняли участие поисковики, юнармейцы, представители регионального военно-исторического общества, силовых структур и жители региона. Минутой молчания участники почтили память павших и возложили цветы к памятнику.

Фото: военно-исторический музей «Наследие»