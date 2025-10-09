В Волгограде ограничат движение фур на трое суток





В Волгограде с 9 по 12 октября будет запрещено движение грузового автомобильного транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны. Под запрет не попадут только грузовики, осуществляющие перевозку медикаментов и продуктов, передает пресс-служба мэрии.

Также действие запрета будет распространено на территории Центрального, Дзержинского и Краснооктябрьского районов для грузовиков, в том числе массой менее 3,5 тонн. В этом случае запрет также не будет распространятся на перевозку продуктов, лекарств, горюче-смазочных препаратов, кислорода для медицины и почтовые грузы.

Данное решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке и проведении международного футбольного матча, который пройдет 10 октября между сборными России и Ирана.

Фото: архив V102.RU

