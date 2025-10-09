Полиция вновь собрала «урожай» мигрантов на полях под Волгоградом

9 октября в Городищенском районе Волгоградской области полицейские вновь нагрянули с рейдом на сельхозпредприятия. Правоохранители проверили трудящихся на местных полях мигрантов.
- Участковыми уполномоченными проверены 60 иностранных граждан, 20 из которых доставлены в подразделения полиции, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, по итогу рейда трёх работников правоохранители уличили в нарушении режима пребывания на территории России, а также в незаконной трудовой деятельности. Они были привлечены к административной ответственности, а также помещены в центр временного содержания для последующего выдворения.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области