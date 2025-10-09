В Волго-Ахтубинской пойме площадь пожара увеличилась до 14 га





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области без малого в три раза возросла площадь ландшафтного пожара, бушующего у хутора Тумака и СНТ «Успех». Однако подразделениям спасателей всё же удалось взять возгорание под контроль.

- В 13:23 произошла локализация возгорания на площади 14 га, - рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, информация о пожаре поступила в экстренные службы в 10:13 9 октября, а уже спустя час огонь охватил территорию площадью более 5 га. По данным спасательного ведомства, у СНТ «Успех» горят заросли камыша. К ликвидации пожара привлечены 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

Накануне в этом же месте также бушевала стихия. Тогда полная ликвидация пожара заняла у спасателей более 10 часов. Пламя успело выжечь территорию площадью 50 га.

Фото из архива ИА «Высота 102»